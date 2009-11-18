Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Картахена
Постер фильма Картахена
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Картахена

Картахена

L'homme de chevet 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Колумбия. Лео бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе, а теперь просто местный пьяница. Мюриэль — богатая капризная француженка, парализованная после автомобильной аварии. Ей нужна сиделка со знанием французского и Лео, которому отчаянно нужны деньги, соглашается на эту незавидную для него роль. Ненавидя друг друга, два разных человека пытаются сосуществовать рядом. Но от ненависти до любви — всего лишь один шаг…
Страна Франция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 18 ноября 2009
Дата выхода
27 апреля 2011 Германия
20 декабря 2009 США
18 ноября 2009 Франция
Бюджет €3 000 000
Сборы в мире $1 549 367
Производство Cine Nomine, Thelma Films, Arte France Cinéma
Другие названия
L'homme de chevet, Cartagena, Картахена, Cartagena - Zwischen Liebe und Tod, Kartachena. Prikaustyta prie lovos, Percussions, Przyjaciel u boku, Καρθαγένη, Прикованная к постели, 枕边的男人
Режиссер
Ален Моннэ
В ролях
Софи Марсо
Софи Марсо
Кристофер Ламберт
Кристофер Ламберт
Маргарита Роза Де Франциско
Родольфо Де Соуза
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Картахена
Маркиза 5.9
Маркиза (1997)
Пропавшая в Довиле 4.9
Пропавшая в Довиле (2007)
Игра на поражение 4.8
Игра на поражение (2022)
Хочешь или нет? 6.4
Хочешь или нет? (2014)
Арестуйте меня 6.3
Арестуйте меня (2013)
Любовь с препятствиями 6.8
Любовь с препятствиями (2012)
Большая маленькая я 6.2
Большая маленькая я (2010)
Неуловимый 6.3
Неуловимый (2005)
Шуаны! 6.1
Шуаны! (1987)
Веселая пасха 6.8
Веселая пасха (1984)
Бум 7.3
Бум (1980)
Анна Каренина 6.1
Анна Каренина (1997)

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше