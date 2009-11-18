Колумбия. Лео бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе, а теперь просто местный пьяница. Мюриэль — богатая капризная француженка, парализованная после автомобильной аварии. Ей нужна сиделка со знанием французского и Лео, которому отчаянно нужны деньги, соглашается на эту незавидную для него роль. Ненавидя друг друга, два разных человека пытаются сосуществовать рядом. Но от ненависти до любви — всего лишь один шаг…

