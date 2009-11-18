Колумбия. Лео бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе, а теперь просто местный пьяница. Мюриэль — богатая капризная француженка, парализованная после автомобильной аварии. Ей нужна сиделка со знанием французского и Лео, которому отчаянно нужны деньги, соглашается на эту незавидную для него роль. Ненавидя друг друга, два разных человека пытаются сосуществовать рядом. Но от ненависти до любви — всего лишь один шаг…
СтранаФранция
Продолжительность1 час 32 минуты
Год выпуска2009
Премьера в мире18 ноября 2009
Дата выхода
27 апреля 2011
Германия
20 декабря 2009
США
18 ноября 2009
Франция
Бюджет€3 000 000
Сборы в мире$1 549 367
ПроизводствоCine Nomine, Thelma Films, Arte France Cinéma
Другие названия
L'homme de chevet, Cartagena, Картахена, Cartagena - Zwischen Liebe und Tod, Kartachena. Prikaustyta prie lovos, Percussions, Przyjaciel u boku, Καρθαγένη, Прикованная к постели, 枕边的男人