Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Красный экран» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сошествие в ад
5.4
Киноафиша Фильмы Сошествие в ад
5.4

Сошествие в ад

, 1986
Descente aux enfers
Франция / триллер, криминал, драма / 18+
Постер фильма Сошествие в ад
5.4

О фильме

Уже немолодой, лысеющий и сильно пьющий писатель уезжает с молодой и красивой женой на Гаити, где надеется спасти брак и любовь. Но каждый вечер он напивается, а жена скучает одна. В конце концов она отдается молодому человеку, проживающему в том же отеле. Муж, узнав об этом, напивается еще сильнее, но уже в городе. Какой-то негр видел, как он пытался расплатиться, тряся пачкой денег, и напал на него в темном переулке. Защищаясь, писатель убил нападавшего разбитой бутылкой. Это происшествие спасло отношения между супругами. Жена сделала все, чтобы помочь мужу, сожгла окровавленную одежду, продала драгоценности, чтобы откупиться от шантажистов. Ее саму преследовало воспоминание, о котором она никому не рассказывала…

В ролях

Клод Брассер
Клод Брассер
husband
Софи Марсо
Софи Марсо
wife
Бетси Блэр
Mrs. Burns
Ипполит Жирардо
Ипполит Жирардо
Philippe Devignat
Сидики Бакаба
Theophile Bijou
Жерар Ринальди
Elvis
Мари Дюбуа
Мари Дюбуа
Lucette Beulemans
Jean-Baptiste Tiémélé
Сотигу Куйате
Umban U'kset
Режиссер Франсис Жиро
Сценарист Дэвид Гудис, Жан-Лу Дабади, Франсис Жиро
Композитор Жорж Делерю
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 6 ноября 1986
Дата выхода
21 июля 2032 Австрия 16
17 марта 1988 Германия
3 мая 1992 Финляндия
6 ноября 1986 Франция
3 июня 1989 Южная Корея
Производство Partner's Productions, La Cinq (La 5), Images Investissements
Другие названия
Descente aux enfers, Descent Into Hell, Abstieg zur Hölle, Cehenneme İniş, Descenso a los infiernos, Descida aos Infernos, Discesa all'inferno, Pokolraszállás, Yhden miehen helvetti, Zejście do piekieł, Сошествие в ад, デサント・オ・ザンファー 地獄に堕ちて, 지옥에 빠진 육체, Zejscie do piekiel

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 12 голосов
5.3 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Сошествие в ад

Пропавшая в Довиле
Пропавшая в Довиле драма, криминал
2007, Франция
4.9
Полиция
Полиция мелодрама, триллер, криминал, драма
1985, Франция
6.5
Тихие палисады
Тихие палисады комедия
1990, США / Франция
3.6
Мои ночи прекраснее ваших дней
Мои ночи прекраснее ваших дней драма, мелодрама
1989, Франция
6.4
Студентка
Студентка комедия, мелодрама
1988, Франция
6.5
Ветреная любовь
Ветреная любовь мелодрама, драма
1985, Франция
6.1
Женщина в окне
Женщина в окне драма
1976, Франция / Италия / ФРГ
6.2
Шоковая терапия
Шоковая терапия драма, триллер
1973, Франция / Италия
6.1
Арестуйте меня
Арестуйте меня триллер
2013, Франция
6.3
Сонная болезнь
Сонная болезнь драма
2011, Германия / Франция / Нидерланды
6.2
Верность
Верность драма
2000, Франция / Португалия
5.6
Всё прошло хорошо
Всё прошло хорошо драма
2021, Франция
6.4
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Битва моторов
Битва моторов
2026, Россия, приключения, биография, драма
Сумерки. Сага. Новолуние
Сумерки. Сага. Новолуние
2009, США, фэнтези, мелодрама
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Мстители: Финал
Мстители: Финал
2019, США, боевик, фантастика
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
Царевна Несмеяна
Царевна Несмеяна
2026, Россия, семейный, фэнтези
Девятая планета
Девятая планета
2026, Россия, боевик, фантастика
Вышка 2
Вышка 2
2026, США, приключения, драма
Волшебное перо
Волшебное перо
2026, Франция / Бельгия, анимация
Как Иван в сказку попал
Как Иван в сказку попал
2026, Россия, фэнтези, семейный
Обитель зла
Обитель зла
2026, Германия / США, ужасы, боевик
Снежинки и гирлянды на шкафах – вырвиглазный колхоз: 5 дешевых способов модно украсить квартиру к Новому году-2027 и не разориться
Квашеная капуста любит не соль и не сахар, а эту специю: половина ложки – и вкус заметно ярче
Скисший кефир везу на дачу и лью в ведро: к весне смотрю на огород и глазам не верю – рабочий лайфхак деда из села
«Луч солнца золотого штор скрыла пелена»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с занавесками (тест для продвинутых)
За 5 лет до «Ликвидации» Урсуляк снял сериал по Агате Кристи – описывают одним словом: «Превосходно!»
Осень 2026 радует не только «Невским»: еще 3 детектива посмотрела с удовольствием – в №1 Брагин из «Первого отдела»
На улице холодает – время согреваться тестом: угадайте 5 фильмов СССР по героям в шубах
Проснись уже, самурай: по Cyberpunk 2077 снимут фильм, но сюжет игры лучше вообще не трогать
Что посмотреть осенью 2026-го: 3 сериала вышли совсем недавно, а на IMDb им уже поставили выше 7.2
«Бриллиантовую руку» помнят многие, а эти 5 фильмов с Никулиным? Уверены, в тесте их назовут лишь знатоки
«Москва слезам не верит», а мы не верим вашей памяти: узнаете 5 цитат, которые нагло переврали? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше