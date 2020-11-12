Уже немолодой, лысеющий и сильно пьющий писатель уезжает с молодой и красивой женой на Гаити, где надеется спасти брак и любовь. Но каждый вечер он напивается, а жена скучает одна. В конце концов она отдается молодому человеку, проживающему в том же отеле. Муж, узнав об этом, напивается еще сильнее, но уже в городе. Какой-то негр видел, как он пытался расплатиться, тряся пачкой денег, и напал на него в темном переулке. Защищаясь, писатель убил нападавшего разбитой бутылкой. Это происшествие спасло отношения между супругами. Жена сделала все, чтобы помочь мужу, сожгла окровавленную одежду, продала драгоценности, чтобы откупиться от шантажистов. Ее саму преследовало воспоминание, о котором она никому не рассказывала…

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