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Ник Принсип
Nick Principe
Киноафиша
Персоны
Ник Принсип
Ник Принсип
Nick Principe
Дата рождения
30 декабря 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Уорик, США
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
В поисках мамы
(2017)
5.6
Похороненная
(2009)
5.4
Легендарное ограбление
(2019)
Фильмография Ник Принсип
2.5
Джонни и Клайд
Johnny & Clyde
боевик
2023, США
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4.2
Лохматый патруль
Junkyard Dogs
комедия, семейный
2022, США
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3.6
Небесные акулы
Sky Sharks
комедия, ужасы, фантастика
2020, Германия
Смотреть трейлер
5.4
Легендарное ограбление
Vault
боевик, триллер, криминал, драма, исторический
2019, США
7.2
В поисках мамы
Finding Mother
драма, комедия
2017, Кыргызстан
2.2
Зловещий отряд
Sinister Squad
боевик, комедия, фэнтези
2016, США
2.2
Сид 2: Новое поколение
Seed 2
ужасы
2014, Германия
5
Похороненная 2
ChromeSkull: Laid to Rest 2
ужасы, триллер
2011, США
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