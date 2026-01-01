[Майкл и Кейт остаются за штурвалом маленького самолёта; пилот, судя по всему, перенёс инфаркт после приступа отрыжки. По радио им сообщили, что они входят в запрещённое государственное воздушное пространство, и, схватив радиопередатчик и передав его Кейт для разговора, Майкл повредил кабели передатчика.]
Michael Jordon
Я знал, что так и случится! Я об этом мечтал всю жизнь!
Kate Hellman
Возьми себя в руки.
Michael Jordon
С детства я мечтал, что со мной такое произойдёт!
Kate Hellman
Просто возьми себя в руки...
Michael Jordon
Подожди минутку. Спроси мистера Паккетта: заходить носом вперёд или хвостом вперёд?
Kate Hellman
Майк, он *мертв!*
Michael Jordon
*Не* говори, что он мёртв! Спроси его!
Kate Hellman
Я не могу спросить его; он мёртв!
Michael Jordon
Заткнись и спроси его?
Kate Hellman
[крик]
Мистер Паккетт! Он должен заходить носом вперёд или хвостом вперёд?
[нет ответа]
Michael Jordon
[спокойно]
Что он сказал?
Kate Hellman
[сильно бьёт Майкла, кричит]
*Майк*, он *мертв!*
Michael Jordon
[в гневе, в отрицании]
Он не мёртв, Боже!
Kate Hellman
Да, он умер! Сделай что-нибудь!
Michael Jordon
[шатается по органам управления]
Где колёса?
Kate Hellman
Не знаю. Где колёса?
Michael Jordon
Где колёса?
Kate Hellman
[саркастично]
Ох, зачем бы мне спрашивать мистера Паккетта, где колёса?
Michael Jordon
Ха-ха-ха! И почему я не могу спросить мистера Паккетта, где колёса? Мисс Умничка?
Kate Hellman
Ах...
Michael Jordon
Давай, скажи!
Kate Hellman
О, потому что он мёртв.
Michael Jordon
[снова рассердён]
Перестань говорить, что он *мертв*! У него *газ*!