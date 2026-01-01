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Постер фильма Мошенничество
5.7
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5.7

Мошенничество

, 1982
Hanky Panky
США / триллер, боевик, криминал, комедия / 18+
Постер фильма Мошенничество
5.7

О фильме

Комедия об архитекторе, который оказался без вины виноватым, и за ним гонятся какие-то шпионы, какие-то полицейские, какие-то люди в штатском, а он не понимает, что за темная история с ним приключилась…

В ролях

Джин Уайлдер
Michael Jordon
Гилда Рэднер
Kate Hellman
Ричард Уидмарк
Ричард Уидмарк
Ransom
Роберт Проски
Hiram Calder
Йозеф Зоммер
Adrian Pruitt
Джонни Секка
Lacey
Кэтлин Куинлан
Janet Dunn
Джей О. Сэндерс
Katz
Сэм Грэй
Dr. John Wolff
Ларри Бриггман
Stacy
Режиссер Сидни Пуатье
Сценарист Henry Rosenbaum, David Taylor
Композитор Том Скотт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 4 июня 1982
Дата выхода
4 июня 1982 Россия 12+
10 января 1985 Венгрия 16
5 ноября 1982 Германия 12
29 октября 1982 Ирландия 15
4 июня 1982 Казахстан
13 октября 1982 Нидерланды
4 июня 1982 США
4 июня 1982 Украина
4 июня 1982 Швеция 7
MPAA PG
Бюджет $14 000 000
Сборы в мире $9 823 934
Производство Columbia Pictures
Другие названия
Hanky Panky, Hanky Panky, fuga para dos, Der Geisterflieger, Der Geisterflieger Hanky Panky, Fuga para dos, Hanki panki, czyli ważna sprawa, Hanky Panky, fuga per due, Hanky Panky, Uma Dupla em Apuros, Hanky Panky: fuga para dos, Hanky Panky: Una fuga muy chiflada, Hett om öronen, Hokus - pokus, Hokus pokus, czyli ważna sprawa, Ki kém, ki nem kém, Kördüğüm, La folie aux trousses, Lirissä, O Casal Trapalhão, Sti folia... tis trellas!, Traces, Στη φωλιά... της τρέλλας!, Заплутана історія, Мошенничество, Шмекерия, ハンキー・パンキー, 阴谋诡计, 阿叔甩难

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

[Майкл и Кейт остаются за штурвалом маленького самолёта; пилот, судя по всему, перенёс инфаркт после приступа отрыжки. По радио им сообщили, что они входят в запрещённое государственное воздушное пространство, и, схватив радиопередатчик и передав его Кейт для разговора, Майкл повредил кабели передатчика.]
Michael Jordon Я знал, что так и случится! Я об этом мечтал всю жизнь!
Kate Hellman Возьми себя в руки.
Michael Jordon С детства я мечтал, что со мной такое произойдёт!
Kate Hellman Просто возьми себя в руки...
Michael Jordon Подожди минутку. Спроси мистера Паккетта: заходить носом вперёд или хвостом вперёд?
Kate Hellman Майк, он *мертв!*
Michael Jordon *Не* говори, что он мёртв! Спроси его!
Kate Hellman Я не могу спросить его; он мёртв!
Michael Jordon Заткнись и спроси его?
Kate Hellman [крик] Мистер Паккетт! Он должен заходить носом вперёд или хвостом вперёд?
[нет ответа]
Michael Jordon [спокойно] Что он сказал?
Kate Hellman [сильно бьёт Майкла, кричит] *Майк*, он *мертв!*
Michael Jordon [в гневе, в отрицании] Он не мёртв, Боже!
Kate Hellman Да, он умер! Сделай что-нибудь!
Michael Jordon [шатается по органам управления] Где колёса?
Kate Hellman Не знаю. Где колёса?
Michael Jordon Где колёса?
Kate Hellman [саркастично] Ох, зачем бы мне спрашивать мистера Паккетта, где колёса?
Michael Jordon Ха-ха-ха! И почему я не могу спросить мистера Паккетта, где колёса? Мисс Умничка?
Kate Hellman Ах...
Michael Jordon Давай, скажи!
Kate Hellman О, потому что он мёртв.
Michael Jordon [снова рассердён] Перестань говорить, что он *мертв*! У него *газ*!

Отзывы о фильме

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