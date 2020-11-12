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Постер фильма Голубые небеса
6.4
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6.4

Голубые небеса

, 1946
Blue Skies
США / мелодрама, драма, комедия, мюзикл / 18+
Постер фильма Голубые небеса
6.4

О фильме

Танцовщик и певец Джед Поттер оглядывается назад на любовный треугольник, длившийся много лет, в котором он играл роль «третьего лишнего». Он влюблен в актрису Мэри О`Хара, а она любит импульсивного владельца ночного клуба Джонни Адамса, который непостоянен в своих привязанностях и нигде не задерживается надолго.

В ролях

Бинг Кросби
Бинг Кросби
Johnny Adams
Фред Астер
Фред Астер
Jed Potter
Джоан Колфилд
Mary O'Hara
Билли Де Вульф
Tony
Ольга Сан Хуан
Nita Nova
Михаил Разумный
François
Фрэнк Фэйлен
Mack
Виктория Хорн
Martha - Mary Elizabeth's Nanny
Кэролин Граймс
Mary Elizabeth Adams
Jean Aloise
Dancer
Режиссер Стюарт Хейслер, Марк Сэндрич
Сценарист Артур Шикмэн, Алан Скотт, Ирвинг Берлин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1946
Премьера в мире 15 октября 1946
Дата выхода
15 октября 1946 США
Бюджет $3 000 000
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Blue Skies, Del cielo bajó una estrella, Azur, Blau ist der Himmel, Céu Doirado, Cieli azzurri, Cielo azul, Galazioi ouranoi, Gökler senfonisi, La mélodie du bonheur, Romance Inacabado, Sinitaivaan alla, Голубые небеса, ブルー・スカイ, 蓝天

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Jed Potter Певец и танцор.
Johnny Adams Певец и танцор, именно так.
Jed Potter Он тогда не помнил, откуда ему знать сейчас?
Johnny Adams Да брось, спорю, что сейчас могу всё это сделать.

Отзывы о фильме

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