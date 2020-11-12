Танцовщик и певец Джед Поттер оглядывается назад на любовный треугольник, длившийся много лет, в котором он играл роль «третьего лишнего». Он влюблен в актрису Мэри О`Хара, а она любит импульсивного владельца ночного клуба Джонни Адамса, который непостоянен в своих привязанностях и нигде не задерживается надолго.
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