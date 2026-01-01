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Мэри Нэш
Мэри Нэш Mary Nash
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Мэри Нэш

Mary Nash

Дата рождения
15 августа 1884
Возраст
92 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
3 декабря 1976
Карьера
Актриса
Место рождения
Трой, Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Филадельфийская история 8.1
Филадельфийская история (1940)
Маленькая принцесса 7.2
Маленькая принцесса (1939)
Хейди 7.2
Хейди (1937)

Фильмография Мэри Нэш

Иоланта и вор 5.9
Иоланта и вор Yolanda and the Thief
мелодрама, мюзикл, фэнтези 1954, США
Филадельфийская история 8.1
Филадельфийская история The Philadelphia Story
комедия, мелодрама 1940, США
Маленькая принцесса 7.2
Маленькая принцесса The Little Princess
комедия, драма, семейный 1939, США
Хейди 7.2
Хейди Heidi
драма, семейный, мюзикл 1937, США
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