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Фильмография
Мэри Нэш
Mary Nash
Киноафиша
Персоны
Мэри Нэш
Мэри Нэш
Mary Nash
Дата рождения
15 августа 1884
Возраст
92 года
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
3 декабря 1976
Карьера
Актриса
Место рождения
Трой, Нью-Йорк, США
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
8.1
Филадельфийская история
(1940)
7.2
Маленькая принцесса
(1939)
7.2
Хейди
(1937)
Фильмография Мэри Нэш
5.9
Иоланта и вор
Yolanda and the Thief
мелодрама, мюзикл, фэнтези
1954, США
8.1
Филадельфийская история
The Philadelphia Story
комедия, мелодрама
1940, США
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7.2
Маленькая принцесса
The Little Princess
комедия, драма, семейный
1939, США
7.2
Хейди
Heidi
драма, семейный, мюзикл
1937, США
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