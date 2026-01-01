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Постер фильма Вы никогда не были прелестней
7.1
Киноафиша Фильмы Вы никогда не были прелестней
7.1

Вы никогда не были прелестней

, 1942
You Were Never Lovelier
США / мюзикл, комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Вы никогда не были прелестней
7.1

О фильме

Мистер Акунио выдает своих дочерей замуж по старшинству. Одна уже покинула отчий дом, двум младшим не терпится сделать то же, но сейчас очередь Марии. А та ждет прекрасного принца и не замечает никого вокруг. Любящий отец решает разбудить ее чувственность нетрадиционным способом. Еженедельно он пишет дочери анонимные любовные письма и отправляет вместе с букетами орхидей... Он намеревается подобрать подходящего жениха после, но, о, ужас! Дочь неверно понимает источник ухаживаний и влюбляется в случайно подвернувшегося под руку бедного танцора...

В ролях

Фред Астер
Фред Астер
Robert Davis
Адольф Менжу
Эдуардо Акуня
Исобел Элсом
г-жа Мария Кастро
Лесли Брукс
Сеси Акунья
Рита Хэйворт
Рита Хэйворт
Мария Акунья
Аделе Мара
Лита Акунья
Гас Шиллинг
Fernando
Барбара Браун
Mrs. Delfina Acuña
Douglas Leavitt
Хуан Кастро
Xavier Cugat and His Orchestra
Xavier Cugat and His Orchestra
Режиссер Уильям А. Сайтер
Сценарист Дэлмер Дэйвс, Майкл Фессье, Эрнест Пагано, Карлос А. Оливари
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1942
Премьера в мире 19 ноября 1942
Дата выхода
31 декабря 1942 Бразилия
2 октября 1943 Португалия
19 ноября 1942 США
31 января 1947 Чехословакия
27 мая 1947 Япония G
Производство Columbia Pictures
Другие названия
You Were Never Lovelier, Bailando nace el amor, Du warst nie berückender, Aan U, mijne betooverende, Aan U, mijne betoverende, Bonita como Nunca, Bröllop i Buenos Aires, Ein schönes Mädchen wie du, Esti cea mai frumoasa, Ismeretlen imádó, Karnevaalit Riossa, Moja najmilsza, Non sei mai stata così bella, Nunca Estiveste Tão Linda, Ô toi ma charmante, Orchideëen voor Maria, Sig det med orkideer, Storczyki Ci powiedzą, Toi, ma charmante, Tuesday's Orchids, Στον ίλιγγο του χορού, Никога не си била по-красива, Ты никогда не была восхитительнее, 晴れて今宵は, O toi ma charmante

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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