Мистер Акунио выдает своих дочерей замуж по старшинству. Одна уже покинула отчий дом, двум младшим не терпится сделать то же, но сейчас очередь Марии. А та ждет прекрасного принца и не замечает никого вокруг. Любящий отец решает разбудить ее чувственность нетрадиционным способом. Еженедельно он пишет дочери анонимные любовные письма и отправляет вместе с букетами орхидей... Он намеревается подобрать подходящего жениха после, но, о, ужас! Дочь неверно понимает источник ухаживаний и влюбляется в случайно подвернувшегося под руку бедного танцора...
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