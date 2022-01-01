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Семейка Крудс Семейка Крудс
Киноафиша Фильмы Семейка Крудс Семейка Крудс, 2013: актеры и роли
The Croods 3D Семейка Крудс 2013 / США
8.1 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Семейка Крудс, 2013: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Керк Де Микко Крис Сандерс Крис Сандерс Chris Sanders
В ролях
Эмма Стоун Эмма Стоун Emma Stone Райан Рейнольдс Райан Рейнольдс Ryan Reynolds Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Кэтрин Кинер Кэтрин Кинер Catherine Keener Клорис Личмен Клорис Личмен Cloris Leachman
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Главная роль
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