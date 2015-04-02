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Семейка Крудс Семейка Крудс
Киноафиша Фильмы Семейка Крудс Отзывы о мультфильме «Семейка Крудс»
The Croods 3D Семейка Крудс 2013 / США
8.1 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о мультфильме «Семейка Крудс»

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Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Давненько не было мультов интересных не только шестилетним детям,взрослые тоже хотят мультики!После Ральфа и Трансильвании полное затишье.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
СУПЕР СУПЕР СУПЕР СУПЕР СУПЕР СУПЕР СУПЕР СУПЕР!!!

Мульт просто улётный!!!!! Давно такого удовольствия от похода в кино не получал.Рекомендую всем возрастам от 6 до 60,чудо графика,море шуток,заряд позитива!!!

Один минус-пролетел как будто за 10 минут,когда выйдет на двд обязательно пересмотрю не один раз.Всем кто приложил руку к созданию этого шедевра огромный респект,сделано с душой и огромной любовью к своему делу,напридумывать такие гибриды животных,сюжет,разношёрстных персонажей всё всё всё проработано до мельчайших деталей.Этакий мультяшный аватар получился

10/10 однозначно,ждём вторую часть!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
maxwel 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Приятный мульт, но не супер. Не дотягивает до "Как приручить дракона" и даже "Храбрая сердцем", но лучше многих других. Музыка в самом начале просто ужасна. Минут 20 привыкал после нее к такому первобытному стилю. На 7.5 в целом вероятно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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