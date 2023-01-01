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Семейка Крудс Семейка Крудс
Киноафиша Фильмы Семейка Крудс Награды и номинации мультфильма Семейка Крудс
The Croods 3D Семейка Крудс 2013 / США
7.6 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Награды и номинации мультфильма Семейка Крудс

Вся информация о мультфильме
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучший анимационный фильм
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
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2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
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2023, Франция, приключения, анимация
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