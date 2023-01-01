Адриана Лекуврер, 2011

«Адриана Лекуврёр», которую не ставили в Ковент-Гарден с 1906 года, в новой постановке Дэвида Маквикара собрала поистине звёздный состав исполнителей. Именитыми артистами руководит Марк Элдер.

Все поклонники Пуччини согласятся, что опера его современника и друга Франческо Чилеа не уступает по мелодике и романтизму. Главная партия Адрианы уже давно ассоциируется со звездными сопрано, не стала исключением и эта постановка. Голос несравненной оперной дивы Анджелы Георгиу приносит настоящее удовольствие. Ее партнером по сцене в роли Маурицио становится тенор Йонас Кауфманн, певец, обладающий завораживающим тембром голоса и безграничными техническими возможностями.

История ревности и соперничества в любви разворачивается между двумя мирами – театральным и аристократическим. Благодаря богатству исторических декораций в постановке оживает дух восемнадцатого столетия. На этом фоне вымышленная история жизни существовавшей в реальности популярной актрисы Адрианы Лекуврер развивается до трагического финала.

Дэвид Маквикар на данный момент является одним из самых востребованных оперных режиссеров во всем мире. Он с равным успехом ставит как очень популярные оперы («Свадьба Фигаро» Моцарта), так и совсем неизвестные широкому кругу слушателей (например, оперы Генделя, Бриттена). «Адриана Лекуврер» - не столь популярна, но находки режиссера наверняка покажутся интересными и неожиданными, ведь, следуя традиции, он, тем не менее, всегда находит что-то новое.

Опера, в которой сочетаются великолепная партитура, игра ведущих мировых артистов и выдающаяся постановка, - это событие, которое нельзя пропустить.