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Адриана Лекуврер
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Адриана Лекуврер, 2011

2011 / Великобритания
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О фильме

«Адриана Лекуврёр», которую не ставили в Ковент-Гарден с 1906 года, в новой постановке Дэвида Маквикара собрала поистине звёздный состав исполнителей. Именитыми артистами руководит Марк Элдер.

Все поклонники Пуччини согласятся, что опера его современника и друга Франческо Чилеа не уступает по мелодике и романтизму. Главная партия Адрианы уже давно ассоциируется со звездными сопрано, не стала исключением и эта постановка. Голос несравненной оперной дивы Анджелы Георгиу приносит настоящее удовольствие. Ее партнером по сцене в роли Маурицио становится тенор Йонас Кауфманн, певец, обладающий завораживающим тембром голоса и безграничными техническими возможностями.

История ревности и соперничества в любви разворачивается между двумя мирами – театральным и аристократическим. Благодаря богатству исторических декораций в постановке оживает дух восемнадцатого столетия. На этом фоне вымышленная история жизни существовавшей в реальности популярной актрисы Адрианы Лекуврер развивается до трагического финала.

Дэвид Маквикар на данный момент является одним из самых востребованных оперных режиссеров во всем мире. Он с равным успехом ставит как очень популярные оперы («Свадьба Фигаро» Моцарта), так и совсем неизвестные широкому кругу слушателей (например, оперы Генделя, Бриттена). «Адриана Лекуврер» - не столь популярна, но находки режиссера наверняка покажутся интересными и неожиданными, ведь, следуя традиции, он, тем не менее, всегда находит что-то новое.

Опера, в которой сочетаются великолепная партитура, игра ведущих мировых артистов и выдающаяся постановка, - это событие, которое нельзя пропустить.

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Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 2011
Возраст 18+
Прокатчик НеваФильм Emotion
В ролях
Анджела Георгиу
Иэн Патон
Дэвид Соар
Ольга Бородина
Йонас Кауфман
Все актеры и съемочная группа
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