Страна СССР

Продолжительность 60 минут

Год выпуска 1927

Премьера в мире 19 апреля 1927

Производство Mezhrabpom-Rus

Другие названия

Devushka s korobkoy, La jeune fille au carton à chapeau, The Girl with the Hat Box, A Moça da Caixa de Chapéus, A Rapariga da Caixa de Chapéus, Devojka s kutijom, Dziewczyna z pudełkiem, La muchacha de la sombrerera, La ragazza con la cappelliera, Moscow That Laughs and Weeps, Moskau wie es weint und lacht, Moskow Laughs and Cries, Moskva skrattar och gråter, Tyttö ja hatturasia, Девушка с коробкой, 帽子箱を持った少女