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Борис Барнет
Борис Барнет
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Борис Барнет
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Дата рождения
18 июня 1902
Возраст
62 года
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
8 января 1965
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Бориса Барнета
Родился 18 июня 1902 года. Москва, Россия.
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Фильмография Бориса Барнета
Аленка
комедия
1961, СССР
7.0
Аннушка
драма
1959, СССР
6.0
Борец и клоун
исторический, драма
1957, СССР
7.0
Поэт
драма
1956, СССР
7.0
Ляна
комедия, мюзикл
1955, СССР
6.0
Щедрое лето
комедия, мюзикл, драма
1950, СССР
5.0
Подвиг разведчика
детектив, приключения
1947, СССР
6.0
Славный малый
военный
1943, СССР
6.0
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