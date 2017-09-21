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Евгений Григорьев
Евгений Григорьев
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Евгений Григорьев
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Дата рождения
28 декабря 1934
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
6 августа 2000
Биография Евгений Григорьев
Родился 28 декабря 1934 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Евгений Григорьев
Зимнее утро
драма
1966, СССР
7.0
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Стартует Фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания»
22 сентября начинаются показы 14-го Международного фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания», которые продлятся до 27 числа. Проходящий под девизом «Саратов
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21 сентября 2017 00:07
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