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Высшая школа рок-н-ролла
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Rock «n» Roll High School
Высшая школа рок-н-ролла
1979 / США
6.7
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Вся информация о фильме
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