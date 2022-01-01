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Высшая школа рок-н-ролла
Киноафиша Фильмы Высшая школа рок-н-ролла Высшая школа рок-н-ролла, 1979: актеры и роли
Rock «n» Roll High School Высшая школа рок-н-ролла 1979 / США
6.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Высшая школа рок-н-ролла, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Аллан Аркуш Allan Arkush Джо Данте Джо Данте Joe Dante Джерри Цукер Джерри Цукер Jerry Zucker
В ролях
П.Дж. Соулз Винсент Ван Паттен Vincent Van Patten Клинт Ховард Clint Howard Дей Янг Dey Young Мэри Воронов Mary Woronov Пол Бартел Paul Bartel
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