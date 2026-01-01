Vechir na Ivana Kupala, The Eve of Ivan Kupalo, Вечір на Івана Купала, Der Abend vor dem Fest Iwan Kupala, Juhannusaatto, La Nuit de la Saint-Jean, La nuit de la veille de la Saint-Jean, Noc Kupały, Вечер накануне Ивана Купала, 伊万库帕拉节前夜, Night of the Ivan Kupala, Noc Kupaly, Vecher nakanunie Ivana Kupala, Feast of St. John the Baptist
Film rating
7.2
Rate10 votes
7.4IMDb
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