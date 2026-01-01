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Poster of Vechir na Ivana Kupala
7.2
Kinoafisha Films Vechir na Ivana Kupala
7.2

Vechir na Ivana Kupala

, 1968
Vechir na Ivana Kupala
USSR / Fantasy, Drama / 18+
Poster of Vechir na Ivana Kupala
7.2

Cast

Boris Khmelnitskiy
Boris Khmelnitskiy
Piotr
Larisa Kadochnikova
Pidorka
Yefim Fridman
Bassavruk
Dmytro Franko
Boryslav Brondukov
Boryslav Brondukov
Mykhailo Illienko
Dzhemma Firsova
Viktor Panchenko
Konstantin Ershov
David Yanover
Director Yuri Ilyenko
Writer Nikolay Gogol, Yuri Ilyenko
Composer Leonid Grabovskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 11 minutes
Production year 1968
World premiere 25 December 1968
Release date
27 January 1969 Russia 12+
25 December 1968 USSR
25 December 1968 Ukraine
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Vechir na Ivana Kupala, The Eve of Ivan Kupalo, Вечір на Івана Купала, Der Abend vor dem Fest Iwan Kupala, Juhannusaatto, La Nuit de la Saint-Jean, La nuit de la veille de la Saint-Jean, Noc Kupały, Вечер накануне Ивана Купала, 伊万库帕拉节前夜, Night of the Ivan Kupala, Noc Kupaly, Vecher nakanunie Ivana Kupala, Feast of St. John the Baptist

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7.4 IMDb
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