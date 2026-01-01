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Фильмография
Михаил Ильенко
Mykhailo Illienko
Киноафиша
Персоны
Михаил Ильенко
Михаил Ильенко
Mykhailo Illienko
Дата рождения
29 июня 1947
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Москва, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
7.4
Белая птица с черной отметиной
(1970)
7.2
Вечер накануне Ивана Купала
(1968)
7.1
Фучжоу
(1994)
Фильмография Михаил Ильенко
7
Седьмой маршрут
Somyy marshrut
комедия, драма
1997, Украина
7.1
Фучжоу
Fúzhōu
драма
1994, Украина
6.9
Дама с попугаем
Lady with a Parrot
комедия, мелодрама
1988, СССР
6.6
Каждый охотник желает знать...
Kazhdyy okhotnik zhelaet znat...
драма, семейный
1985, СССР
5.6
Там вдали, за рекой
Tam vdali, za rekoy
комедия, драма
1975, СССР
7.4
Белая птица с черной отметиной
Bilyy ptakh z chornoyu oznakoyu
драма, военный
1970, СССР
7.2
Вечер накануне Ивана Купала
Vechir na Ivana Kupala
фэнтези, драма
1968, СССР
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