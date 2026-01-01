Марджори Ловетт

«Фишер-3» жду как манны небесной: когда выйдет продолжение — от Wink есть сюрпризы

История не хуже «Невского»: в 2026 НТВ покажет новый детектив «Точка невозврата» — подробности

Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане»

3 свежих российских мини-сериала без единой слабой серии: осилил за пару вечеров и понял, откуда рейтинг 7.8+

Что ждет Брагиных в финале пятого сезона? Зрители «Первого отдела» уже выдвинули три версии

Если зацепили «Ландыши», попробуйте этот сериал — зрители смотрят «за один присест»: та же сильная любовь, но в эпоху 60-х

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе

Советский солдат ищет бессмертие: новый русский Sci-Fi о войне одобрили даже в Госдуме – в главной роли блогер-миллионник

Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами

«Разврат и проститутки: за год до «Ландышей» Городничий снялся в детективе 18+ – зрителей во время просмотра тошнило