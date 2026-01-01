Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марджори Ловетт
Marjorie Lovett
Марджори Ловетт
Марджори Ловетт
Marjorie Lovett
Дата рождения
4 октября 1932
Возраст
93 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.0
Способный ученик
(1998)
Фильмография Марджори Ловетт
Жанр
Драма
Триллер
Год
1998
Фильмы
Актер
7
Способный ученик
Apt Pupil
драма, триллер
1998, США / Канада / Франция
