Что не хватает респектабельному французу в сорокалетнем расцвете сил? Деньги — есть, дом — есть, положение в обществе — есть, культурный и разнообразный досуг — есть, любовь — есть, да и все родственники и друзья давно привыкли, что он -. .. гей, много лет живущий в паре с другим мужчиной. Однако, оказалось, не хватает объекта для тёплой родительской заботы — своего ребёнка. И жажда приложения нерастраченных родительских сил может заставить пойти его на многое — даже бросить любимого и ввязаться в сомнительную авантюру с незаконной иммигранткой — ведь законного способа стать отцом у него нет. Неужели у такой истории может быть хороший исход?