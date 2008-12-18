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Постер фильма Как все
6.0
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6.0

Как все

, 2008
Comme les autres
Франция / комедия, мелодрама, драма / 18+
Постер фильма Как все
6.0

О фильме

Что не хватает респектабельному французу в сорокалетнем расцвете сил? Деньги — есть, дом — есть, положение в обществе — есть, культурный и разнообразный досуг — есть, любовь — есть, да и все родственники и друзья давно привыкли, что он -. .. гей, много лет живущий в паре с другим мужчиной. Однако, оказалось, не хватает объекта для тёплой родительской заботы — своего ребёнка. И жажда приложения нерастраченных родительских сил может заставить пойти его на многое — даже бросить любимого и ввязаться в сомнительную авантюру с незаконной иммигранткой — ведь законного способа стать отцом у него нет. Неужели у такой истории может быть хороший исход?

В ролях

Ламбер Вильсон
Ламбер Вильсон
Manu
Пилар Лопес де Айяла
Josefina Maria Paredes dite : Fina
Паскаль Элбе
Паскаль Элбе
Philippe
Анн Броше
Cathy
Андре Даман
Suzanne
Флоранс Дарель
Isa
Марк Дюре
Marc
Лилиан Себриан
María, la mère de Fina
Луис Джейм Кортез
Luis, le père de Fina
Катрин Эрхарди
Mme Charpentier - l'assistante sociale
Режиссер Венсан Гаренк
Сценарист Венсан Гаренк
Композитор Robert Burke, Лои Дюри, Лоран Левеск
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 18 декабря 2008
Дата выхода
18 декабря 2008 Италия
18 декабря 2008 Франция TP
Сборы в мире $5 305 360
Производство Canal+, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), CinéCinéma
Другие названия
Comme les autres, Baby Love, Kao svi ostali, Como los demás, Endlich Vater, Gaybi boom, Meleg helyzet, O babas mou, o filos tou patera mou, Une femme dans ma vie, Как все, ベイビー・ラブ, Baby Love

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 15 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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