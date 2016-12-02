Дни Франции, 2016

Однажды утром Пьер неожиданно покидает Поля. На своем автомобиле он бесцельно пересекает равнины и горы Франции. Пьер пользуется приложением Grindr на своем мобильном телефоне, с помощью которого можно знакомиться и назначать свидания. Однако Поль использует это же приложение, чтобы следить за Пьером. Смогут ли они вновь обрести друг друга после четырех дней и ночей разнообразных приключений — сексуальных и не только? «Дни Франции» — определенно не мелодрама и не только road movie, но, скорее, попытка экранизации страны. К топографии Жером Ребо, вопреки правилам киноиндустрии, подошел строго и даже каждую дорогу снимал ровно там, где по сюжету находится главный герой. Визиты и знакомства Пьера — не только путешествие по стране во всем ее разнообразии, но и по истории французского кинематографа, до сих пор хранящего драгоценные сокровища, которые нам только предстоит для себя открыть. Фильм представляют актеры Паскаль Серво и Артюр Игуаль.