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Дни Франции
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Jours de France

Дни Франции, 2016

2016 / Франция
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10 голосов
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О фильме

Однажды утром Пьер неожиданно покидает Поля. На своем автомобиле он бесцельно пересекает равнины и горы Франции. Пьер пользуется приложением Grindr на своем мобильном телефоне, с помощью которого можно знакомиться и назначать свидания. Однако Поль использует это же приложение, чтобы следить за Пьером. Смогут ли они вновь обрести друг друга после четырех дней и ночей разнообразных приключений — сексуальных и не только? «Дни Франции» — определенно не мелодрама и не только road movie, но, скорее, попытка экранизации страны. К топографии Жером Ребо, вопреки правилам киноиндустрии, подошел строго и даже каждую дорогу снимал ровно там, где по сюжету находится главный герой. Визиты и знакомства Пьера — не только путешествие по стране во всем ее разнообразии, но и по истории французского кинематографа, до сих пор хранящего драгоценные сокровища, которые нам только предстоит для себя открыть. Фильм представляют актеры Паскаль Серво и Артюр Игуаль.

5.9 Оцените
10 голосов
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 2 декабря 2016
Возраст 18+
Режиссер
Жером Ребо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дни Франции 2 постера
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