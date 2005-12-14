У Сами одна большая проблема в жизни: он – ипохондрик и панически боится за свое здоровье. У Патрика тоже большая проблема: Сами. Когда-то, в детстве, Сами спас ему жизнь. С тех пор Патрик не может отказать ему в своей дружбе. После очередной встречи с врачами Сами убежден, что жить ему осталось всего три месяца. Патрик вызывается поддержать друга в этот нелегкий час. Однако он не подозревает, что этот порыв перевернет с ног на голову всю его жизнь и занесет его в Индию. Именно там его друг надеется встретить счастливое исцеление.

