Постер фильма Кактус
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 5.3
Оцените
2 постера
Кактус

Le Cactus 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

У Сами одна большая проблема в жизни: он – ипохондрик и панически боится за свое здоровье. У Патрика тоже большая проблема: Сами. Когда-то, в детстве, Сами спас ему жизнь. С тех пор Патрик не может отказать ему в своей дружбе. После очередной встречи с врачами Сами убежден, что жить ему осталось всего три месяца. Патрик вызывается поддержать друга в этот нелегкий час. Однако он не подозревает, что этот порыв перевернет с ног на голову всю его жизнь и занесет его в Индию. Именно там его друг надеется встретить счастливое исцеление.
Страна Франция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 5 февраля 2008
Премьера в мире 14 декабря 2005
Дата выхода
14 декабря 2005 Франция
Сборы в мире $2 456 099
Производство Téléma
Другие названия
Le cactus, Kaktus, A kaktusz, Cactusul, L'Hypercondriaque, Кактус
Режиссер
Жерар Биттон
Мишель Мунц
В ролях
Кловис Корнийяк
Кловис Корнийяк
Паскаль Элбе
Паскаль Элбе
Элис Тальони
Элис Тальони
Пьер Ришар
Пьер Ришар
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
