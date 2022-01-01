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Валерио Аттаназио
Валерио Аттаназио
Valerio Attanasio
О персоне
Фильмография
Валерио Аттаназио
Valerio Attanasio
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Дата рождения
15 апреля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Сценарист, Режиссер
Биография Валерио Аттаназио
Родился 15 апреля 1978 года. Рим, Италия.
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Фильмография Валерио Аттаназио
Стажёр
комедия
2018, Италия
5.0
Любовь в Вечном городе
комедия, мелодрама
2018, Италия
8.0
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