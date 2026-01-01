Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Микеланджело Чиминале
Michelangelo Ciminale
Микеланджело Чиминале
Микеланджело Чиминале
Michelangelo Ciminale
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
6.4
Космонавтка
(2009)
6.3
Джанни и женщины
(2011)
6.2
Ты и я
(2012)
3
Фильмы
3
Актер
3
6.2
Ты и я
Me and You / Io e te
драма
2012, Италия
Смотреть трейлер
6.3
Джанни и женщины
Gianni e le donne
комедия
2011, Италия
6.4
Космонавтка
Cosmonauta
комедия
2009, Италия
