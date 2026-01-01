Оповещения от Киноафиши
Микеланджело Чиминале Michelangelo Ciminale
Микеланджело Чиминале

Микеланджело Чиминале

Michelangelo Ciminale

Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Космонавтка 6.4
Космонавтка (2009)
Джанни и женщины 6.3
Джанни и женщины (2011)
Ты и я 6.2
Ты и я (2012)

Фильмография Микеланджело Чиминале

Жанр
Год
Ты и я 6.2
Ты и я Me and You / Io e te
драма 2012, Италия
Смотреть трейлер
Джанни и женщины 6.3
Джанни и женщины Gianni e le donne
комедия 2011, Италия
Космонавтка 6.4
Космонавтка Cosmonauta
комедия 2009, Италия
