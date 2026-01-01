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Постер фильма Дерзкая девчонка
6.9
Киноафиша Фильмы Дерзкая девчонка
6.9

Дерзкая девчонка

, 1985
L'effrontée
Франция / драма, мелодрама, семейный, комедия / 18+
Постер фильма Дерзкая девчонка
6.9

О фильме

Тонкая психологическая драма рассказывает о нескольких днях тринадцатилетней школьницы в трудный и для нее и окружающих переходный возраст. Старший брат уезжает с друзьями в отпуск без нее, себя этот очаровательный гадкий утенок считает некрасивой, а тут еще в город приезжает знаменитая концертная пианитска, а лет ей столько же, сколько и самой героине. Ей предоставляется возможность познакомится с вундеркиндом, та обещает взять ее с собой на гастроли в качестве менеджера, но уезжает, естественно без нее… И «дерзкая девчонка» мучает всех тех, кого любит, тех, кто к ней ближе всех.

В ролях

Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Charlotte Castang
Клотильд Бодон
Clara Bauman
Жюли Гленн
Lulu
Бернадетт Лафон
Бернадетт Лафон
Léone
Жан-Клод Бриали
Жан-Клод Бриали
Sam
Жан-Филипп Экоффей
Jean
Рауль Бийре
Antoine Castang
Richard Guerry
Regard sombre
Симон де ла Бросс
Jacky Castang
Cédric Liddell
Pierre-Alain Gallabert
Режиссер Клод Миллер
Сценарист Клод Миллер, Люк Беро, Бернар Стора, Annie Miller
Композитор Ален Жоми
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1985
Премьера в мире 11 декабря 1985
Дата выхода
20 декабря 1985 США
11 декабря 1985 Франция
Производство Oliane Productions, Films A2, Téléma
Другие названия
L'effrontée, An Impudent Girl, Das freche Mädchen, A csitri, Arsız Kız, Charlotte and Lulu, Das schreckliche Mädchen, Häbematu tüdruk, Impudent Girl, Îndrăzneața, Jag är ingen barnunge längre!, Piger på spil, Sarà perché ti amo?, The Hussy, Złośnica, Дерзкая девчонка, なまいきシャルロット, 귀여운 반항아

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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