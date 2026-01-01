Тонкая психологическая драма рассказывает о нескольких днях тринадцатилетней школьницы в трудный и для нее и окружающих переходный возраст. Старший брат уезжает с друзьями в отпуск без нее, себя этот очаровательный гадкий утенок считает некрасивой, а тут еще в город приезжает знаменитая концертная пианитска, а лет ей столько же, сколько и самой героине. Ей предоставляется возможность познакомится с вундеркиндом, та обещает взять ее с собой на гастроли в качестве менеджера, но уезжает, естественно без нее… И «дерзкая девчонка» мучает всех тех, кого любит, тех, кто к ней ближе всех.