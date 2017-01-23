Убийственное лето, 1983

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о выходе в прокат О фильме 19-летняя Элеана с умопомрачительной фигурой Аджани очаровывает и раздражает своим независимым характеров жителей деревушки в Провансе. Обольстительная красотка заводит роман с простодушным автомехаником, но ее вызывающее поведение не по нраву родственникам жениха.



Закрученный сюжет постепенно проясняет комплексы бесстрашной Элеаны, мечтающей о страшной мести. Ведь рождение героини было связано с преступлением: трое мужчин изнасиловали ее мать. Но ослепленная возмездием Элеана подставляет невинных жертв, а расплатой за кошмарное прошлое становится безумное настоящее… Развернуть 7.3 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3 Продолжительность 2 часа 10 минут Год выпуска 1983 Премьера онлайн 23 января 2017 Премьера в мире 11 мая 1983 Возраст 18+ Режиссер Жан Бекер В ролях Изабель Аджани Ален Сушон Сюзанн Флон Женни Клев Мария Машадо Все актеры и съемочная группа 2 постера

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