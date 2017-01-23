Убийственное лето, 1983

19-летняя Элеана с умопомрачительной фигурой Аджани очаровывает и раздражает своим независимым характеров жителей деревушки в Провансе. Обольстительная красотка заводит роман с простодушным автомехаником, но ее вызывающее поведение не по нраву родственникам жениха.
Закрученный сюжет постепенно проясняет комплексы бесстрашной Элеаны, мечтающей о страшной мести. Ведь рождение героини было связано с преступлением: трое мужчин изнасиловали ее мать. Но ослепленная возмездием Элеана подставляет невинных жертв, а расплатой за кошмарное прошлое становится безумное настоящее…