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Убийственное лето Убийственное лето
Киноафиша Фильмы Убийственное лето
L`Ete meurtrier

Убийственное лето, 1983

1983 / Франция
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

19-летняя Элеана с умопомрачительной фигурой Аджани очаровывает и раздражает своим независимым характеров жителей деревушки в Провансе. Обольстительная красотка заводит роман с простодушным автомехаником, но ее вызывающее поведение не по нраву родственникам жениха.

Закрученный сюжет постепенно проясняет комплексы бесстрашной Элеаны, мечтающей о страшной мести. Ведь рождение героини было связано с преступлением: трое мужчин изнасиловали ее мать. Но ослепленная возмездием Элеана подставляет невинных жертв, а расплатой за кошмарное прошлое становится безумное настоящее…

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 1983
Премьера онлайн 23 января 2017
Премьера в мире 11 мая 1983
Возраст 18+
Режиссер
Жан Бекер
В ролях
Изабель Аджани
Изабель Аджани
Ален Сушон
Сюзанн Флон
Женни Клев
Мария Машадо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Убийственное лето 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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