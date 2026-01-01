Оповещения от Киноафиши
Шарлотта навсегда

О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
Рейтинги
6.1
Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Шарлотта навсегда
Шарлотта навсегда
Charlotte for Ever
18+
Напомним о выходе в прокат
драма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
1986
Премьера в мире
10 декабря 1986
Дата выхода
20 декабря 1986
США
10 декабря 1986
Франция
Производство
G.P.F.I.
Другие названия
Charlotte for Ever, Шарлотта навсегда, シャルロット・フォー・エヴァー
Режиссер
Серж Генсбур
В ролях
Ролан Бертен
Энн Замберлан
Сабелин Кампо
Шарлотта Гeнcбур
Серж Генсбур
Все актеры и съемочная группа
6.3
Я тебя люблю, и я тебя тоже нет
(1976)
6.6
Спасибо, жизнь!
(1991)
6.6
Ава
(2018)
6.9
Мастер кунг-фу
(1988)
6.9
Маленькая воровка
(1988)
6.9
Дерзкая девчонка
(1985)
6.6
Пассажиры ночи
(2022)
5.3
Все будет хорошо
(2014)
6.8
Дела человеческие
(2021)
6.4
Закат
(2021)
4.6
Сюзанна Андлер
(2021)
6.0
Вечный свет
(2019)
6.1
Оцените
15
голосов
5.4
IMDb
