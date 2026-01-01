Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Шарлотта навсегда
Рейтинги
6.1 Рейтинг IMDb: 5.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Шарлотта навсегда

Шарлотта навсегда

Charlotte for Ever 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1986
Премьера в мире 10 декабря 1986
Дата выхода
20 декабря 1986 США
10 декабря 1986 Франция
Производство G.P.F.I.
Другие названия
Charlotte for Ever, Шарлотта навсегда, シャルロット・フォー・エヴァー
Режиссер
Серж Генсбур
В ролях
Ролан Бертен
Энн Замберлан
Сабелин Кампо
Шарлотта Гeнcбур
Серж Генсбур
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 15 голосов
5.4 IMDb
