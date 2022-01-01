Маленькая воровка, 1988

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о выходе в прокат 6.9 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 50 минут Год выпуска 1988 Премьера в мире 21 декабря 1988 Режиссер Клод Миллер В ролях Шарлотта Гeнcбур Дидье Безас Натали Кардон Симон де ла Бросс Рауль Бийре Все актеры и съемочная группа 2 постера

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