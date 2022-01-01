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Маленькая воровка
Киноафиша Фильмы Маленькая воровка
Petite voleuse, la / Little Thief

Маленькая воровка, 1988

1988 / Франция
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 21 декабря 1988
Режиссер
Клод Миллер
В ролях
Шарлотта Гeнcбур
Шарлотта Гeнcбур
Дидье Безас
Натали Кардон
Симон де ла Бросс
Рауль Бийре
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маленькая воровка 2 постера
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