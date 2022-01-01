Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Маленькая воровка
Petite voleuse, la / Little Thief
Маленькая воровка, 1988
1988 / Франция
6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
мелодрама
криминал
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 50 минут
Год выпуска
1988
Премьера в мире
21 декабря 1988
Режиссер
Клод Миллер
В ролях
Шарлотта Гeнcбур
Дидье Безас
Натали Кардон
Симон де ла Бросс
Рауль Бийре
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
13
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Рецензия
Отзывы
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Related video
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду