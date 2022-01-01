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Амайя Саламанка

Amaia Salamanca
Амайя Саламанка
Амайя Саламанка Amaia Salamanca
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Дата рождения
28 марта 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Амайя Саламанка

Родилась 28 марта 1986 года. Мадрид, Испания.

Фильмография Амайя Саламанка
Несмотря ни на что
Несмотря ни на что
комедия 2019, Испания
5.0
Наши любовники
Наши любовники
мелодрама 2016, Испания
6.0
Шрамы 3D
Шрамы 3D
ужасы, триллер 2011, Испания
6.0
Неудовлетворенное сексуальное напряжение
Неудовлетворенное сексуальное напряжение
комедия 2010, Испания
6.0
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