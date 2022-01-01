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Амайя Саламанка
Амайя Саламанка
Amaia Salamanca
О персоне
Фильмография
Амайя Саламанка
Amaia Salamanca
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Дата рождения
28 марта 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Амайя Саламанка
Родилась 28 марта 1986 года. Мадрид, Испания.
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Фильмография Амайя Саламанка
Несмотря ни на что
комедия
2019, Испания
5.0
Наши любовники
мелодрама
2016, Испания
6.0
Шрамы 3D
ужасы, триллер
2011, Испания
6.0
Неудовлетворенное сексуальное напряжение
комедия
2010, Испания
6.0
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