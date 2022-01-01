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Астерикс и Обеликс в Британии
Астерикс и Обеликс в Британии, 2012: актеры и роли
Astérix et Obélix: God Save Britannia / Astérix & Obélix: Au service de sa Majesté
Астерикс и Обеликс в Британии
2012 / Франция / Италия / Испания / Венгрия
Трейлер
7.2
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Астерикс и Обеликс в Британии, 2012: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Лоран Тирар
Laurent Tirard
В ролях
Жерар Депардье
Gérard Depardieu
Катрин Денев
Catherine Deneuve
Дэни Бун
Dany Boon
Готц Отто
Эдуард Баэр
Edouard Baer
Жан Рошфор
Jean Rochefort
Фабрис Лукини
Fabrice Luchini
Жерар Жюньо
Gérard Jugnot
Шарлотта Ле Бон
Charlotte Le Bon
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