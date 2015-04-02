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Астерикс и Обеликс в Британии
Отзывы о мультфильме «Астерикс и Обеликс в Британии»
Astérix et Obélix: God Save Britannia / Astérix & Obélix: Au service de sa Majesté
Астерикс и Обеликс в Британии
2012 / Франция / Италия / Испания / Венгрия
Трейлер
7.2
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
Опять любимые Галы возвращаются =)))✊
2 апреля 2015, 12:51
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Leshiy133
2 апреля 2015, 12:51
Новые долгожданные приключения Астерикса и Обеликса, на этот раз развернувшиеся в Британии, получились в том же духе, что и тройка предыдущих фильмов. Юморные и весёлые, полные ярких героев и отличных шуток.
"Астерикс и Обеликс в Британии"
, да ещё и в 3D - прекрасный комедийный аттракцион, продолжающий увлекательные похождения любимых с детства персонажей!
Жерар Депардье
вернулся к образу Обеликса, Астерикс же наконец-таки грандиозно сыгран
Эдуардом Баэром
, Цезаря на этот раз играет
Фабрис Лукини
, а ещё здесь имеются
Катрин Денёв
и
Дэни Бун
.
Это - Англия
Британские похождения Астерикса действительно удались! Не смотря на вечные кастинговые замены из фильма в фильм (неизменным тут, похоже, остаётся только самое главное – великий Жерар Депердье в уморительной роли Обеликса), новая часть долгоиграющего франчайза не подвела и не подкачала, выступив вполне в духе предыдущих фильмов.
В отличие от трёх предыдущих, выглядящими образцами именно комедий французский, здешний британский антураж из фильма сделал практически комедию английскую. Но при этом количества иронии и ст... над всеми фирменными британскими фишками и стереотипами (исключая разве что «бондовскую» тематику) явно достаточно, чтобы кино выступало на уровне своей второй части про Клеопатру, где точно также акцент делался на контраст народов и все известные шаблоны.
Надо отдать должное, после невероятно плохой версии Астерикса с «Олимпийских игр», здешний Эдуард Баэр справился изумительно (к слову в «Клеопатре» он играл Отиса)! Наконец-таки получился Астерикс в духе самой первой экранизации (в «Клеопатре» даже без смены актёра первого фильма образ был явно недоработан и слишком отличался от первой части)! Получилось просто изумительно! Цезарь же, также кочующий разными лицами из фильма в фильме (в «Олимпийских играх» его играл сам Ален Делон!) наоборот получился самый вялый из всех. Это вовсе не образ-карикатура из первого фильма, не эффектный злодей сиквела, и не пафосное величие и мудрость из третьего фильма. Тем не менее не сказать, что новый Цезарь из рук вон плох.
Без мировых звёзд не обходилась ни одна часть похождений Астерикса, в первой была Летиция Каста, в сиквеле Моника Беллуччи и Луи Латерье, в «Олимпийских играх» помимо выше названного Делона вообще грандиозный набор камео вплоть до самого Михаэля Шумахера и Жана Додта. В «Британии» же оказались Катрин Денёв и Дэни Бун. Впрочем, отнюдь не ими запомнится сей фильм.
Шикарнее всех здесь выступили Гийом Гальенн и Валерии Ремерсье, чьи персонажи буквально сделали весь фильм. Нельзя не отметить и смешное появление вора повозки, и яркую Офелию, и уж тем более наверняка запомнятся викинги. Однако именно они во всей этой истории получились самыми лишними и никак не влияющими на сюжет, с совершенно своей обособленной идеей-историей, к тому же они даже не пересеклись с Астериксом и Обеликсом, канув в бездну перед финальной третью, так и не обосновав своего участия. Куда лучше было бы снять отдельно «Астерикс и Викинги» в качестве новой главы, чем тормозить сюжет ради всего лишь одной смешной сцены британского этикета и последовавшего дико юморного эпизода с дверью. Да, безусловно, в общий котёл юмора фильма это добавило свой вклад, но вот относительно сюжетного участия все эти викинги оказались до боли лишними.
Если первые два фильма были всё-таки наивно-детскими и семейными, а третий был ориентирован именно на удачные и узнаваемые камео среди взрослого поколения, то «Британия» продолжает традицию «Олимпийских игр» пусть и не в том же направлении участия узнаваемых звёзд сплошь и рядом в мелких эпизодах, но фильм сам по себе выдержан в куда более взрослом комедийном духе, словно пытаясь эволюционировать куда-то после первых двух картин. Однако при этом самый первый фильм так и остаётся лучше своих продолжений, а «Британия» в принципе даже уступает «Олимпийским играм». Фильм стал более жесток и комичное насилие, встречавшееся во франчайзе три прошлых фильма ныне больше походит на чёрную комедию. Раздавленные собачки, многократные падения с обрывов, сожжённые деревни… раньше всё подавалось в куда более забавной форме, когда дело касалось хитроумных ловушек или военных стычек.
Но дух франшизы остался. Это было то, за что переживали ещё на «Олимпийских играх» не веря особо в «современное» продолжение, но и они и «Британия» теперь закрепили чёткое понимание того, что Астерикса ждёт ещё много увлекательных приключений и они обязаны быть столь же увлекательными, как и полюбившиеся нам прошлые. Место действия меняется, чтобы становилось всё разнообразней и интересней, теперь это – Англия, а куда ещё занесёт наших героев в дальнейшем остаётся только догадываться.
Лоран Тирар снял замечательный и смешной фильм, с ярким кастом и запоминающимися классными героями, что для комедии самое обязательное. К тому же в весьма классном 3D, добавляющим впечатлений от просмотра! Здесь иронично высмеивают стереотипы, не забывают о ценностях дружбы и с юмором преподносят очередную историю о чуде, спасшей мирных жителей от жуткого завоевания. Тема с волшебным напитком, бывшая актуальной ещё в первых мультфильмах 60х годов, остаётся такой же и по сей день. Новые приключения Астерикса и Обеликса оказались очень хороши, и после такого фильма непременно хочется продолжения.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
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Очевидец
2 апреля 2015, 12:51
Наверное, в числе первых сегодня посмотрел этот фильм. Потрясающе смотрится в формате 3D. Это его на мой взгляд главное достоинство. Начало комедии грандиозное и многообещающее своими комедийными находками, но потом юмор становится все более простодушным и непритязательным, а фильм просто милым и очаровательным. Не удалось придумать такую галерею персонажей, как например Цезаря и Брута с компанией из "Олимпийских игр". Чопорные британцы со своим британским юмором кажутся скорее не смешными, а наивными. Цезарь в свою очередь утратил гротесковую монументальность и приобрел мелочную буржуазность, английской королеве просто не дали текста. Третий по счету Астерикс ( меняют Астериксов как перчатки )стал каким-то сентиментальным. Ещё жаль, что так феерически остроумно начавшаяся история с викингами не получила такого же завершения. Конечно авторов ограничивала сюжетная канва одноименного мультфильма, но нужно было постараться придумать что-то своё, неповторимое. И всё-таки фильм за счет 3D невероятно зрелищный и кроме того динамичный, там можно увидеть много знакомых комедийных лиц и в капитане пиратов-неудачников, Жана Рошфора и Валери Лемерсье ( жаль, что её не взяли в "Пришельцы2:Коридоры времени").Кстати, когда вы будете смотреть фильм, то не пугайтесь - там будет "правильный" кустик, вы его несколько раз в день употребляете как внутреннее. В конце концов все станут чемпионами и фильм завершится хорошо. Может пойти посмотреть ещё раз?✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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ipio
2 апреля 2015, 12:51
Режиссер Лоран Тирар снял смешной и замечательный фильм, с ярким сюжетом и прикольными героями, что для такого жанра обязательное. К тому же формат 3D добавляет новых впечатлений от просмотра картины! В фильме «Астерикс и Обеликс в Британии» с юмором показана очередная история о чуде, которое спасло мирных жителей от тиранов и завоевания, также с иронией высмеивают стереотипы. Актуальным остается и тема с волшебным напитком, которая была актуальной ещё в старых мультфильмах с галлами. Очень хороши, оказались и новые выходки и приключения Астерикса и Обеликса. После этого фильма непременно хочется продолжения и новых приключений галлов.
2 апреля 2015, 12:51
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Mavrodi
2 апреля 2015, 12:51
Не знаю чем он вам понравился??? Это хуже чем последнии. Были конечно НЕЛЕПЫЕ моменты ( которые являются 80% от всех шуток). А так фильм можно сравнить с Судья дред(не ремейк) . Он тупой - да, но он прикольный - тоже да.
Для меня первая часть останеца на всю мою жизнь, вместе с Цезарем и нормальным Астериксом( каждый фильм актеры играли эту роль хуже и хуже).
2 апреля 2015, 12:51
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Это - Англия
Британские похождения Астерикса действительно удались! Не смотря на вечные кастинговые замены из фильма в фильм (неизменным тут, похоже, остаётся только самое главное – великий Жерар Депердье в уморительной роли Обеликса), новая часть долгоиграющего франчайза не подвела и не подкачала, выступив вполне в духе предыдущих фильмов.
В отличие от трёх предыдущих, выглядящими образцами именно комедий французский, здешний британский антураж из фильма сделал практически комедию английскую. Но при этом количества иронии и ст... над всеми фирменными британскими фишками и стереотипами (исключая разве что «бондовскую» тематику) явно достаточно, чтобы кино выступало на уровне своей второй части про Клеопатру, где точно также акцент делался на контраст народов и все известные шаблоны.
Надо отдать должное, после невероятно плохой версии Астерикса с «Олимпийских игр», здешний Эдуард Баэр справился изумительно (к слову в «Клеопатре» он играл Отиса)! Наконец-таки получился Астерикс в духе самой первой экранизации (в «Клеопатре» даже без смены актёра первого фильма образ был явно недоработан и слишком отличался от первой части)! Получилось просто изумительно! Цезарь же, также кочующий разными лицами из фильма в фильме (в «Олимпийских играх» его играл сам Ален Делон!) наоборот получился самый вялый из всех. Это вовсе не образ-карикатура из первого фильма, не эффектный злодей сиквела, и не пафосное величие и мудрость из третьего фильма. Тем не менее не сказать, что новый Цезарь из рук вон плох.
Без мировых звёзд не обходилась ни одна часть похождений Астерикса, в первой была Летиция Каста, в сиквеле Моника Беллуччи и Луи Латерье, в «Олимпийских играх» помимо выше названного Делона вообще грандиозный набор камео вплоть до самого Михаэля Шумахера и Жана Додта. В «Британии» же оказались Катрин Денёв и Дэни Бун. Впрочем, отнюдь не ими запомнится сей фильм.
Шикарнее всех здесь выступили Гийом Гальенн и Валерии Ремерсье, чьи персонажи буквально сделали весь фильм. Нельзя не отметить и смешное появление вора повозки, и яркую Офелию, и уж тем более наверняка запомнятся викинги. Однако именно они во всей этой истории получились самыми лишними и никак не влияющими на сюжет, с совершенно своей обособленной идеей-историей, к тому же они даже не пересеклись с Астериксом и Обеликсом, канув в бездну перед финальной третью, так и не обосновав своего участия. Куда лучше было бы снять отдельно «Астерикс и Викинги» в качестве новой главы, чем тормозить сюжет ради всего лишь одной смешной сцены британского этикета и последовавшего дико юморного эпизода с дверью. Да, безусловно, в общий котёл юмора фильма это добавило свой вклад, но вот относительно сюжетного участия все эти викинги оказались до боли лишними.
Если первые два фильма были всё-таки наивно-детскими и семейными, а третий был ориентирован именно на удачные и узнаваемые камео среди взрослого поколения, то «Британия» продолжает традицию «Олимпийских игр» пусть и не в том же направлении участия узнаваемых звёзд сплошь и рядом в мелких эпизодах, но фильм сам по себе выдержан в куда более взрослом комедийном духе, словно пытаясь эволюционировать куда-то после первых двух картин. Однако при этом самый первый фильм так и остаётся лучше своих продолжений, а «Британия» в принципе даже уступает «Олимпийским играм». Фильм стал более жесток и комичное насилие, встречавшееся во франчайзе три прошлых фильма ныне больше походит на чёрную комедию. Раздавленные собачки, многократные падения с обрывов, сожжённые деревни… раньше всё подавалось в куда более забавной форме, когда дело касалось хитроумных ловушек или военных стычек.
Но дух франшизы остался. Это было то, за что переживали ещё на «Олимпийских играх» не веря особо в «современное» продолжение, но и они и «Британия» теперь закрепили чёткое понимание того, что Астерикса ждёт ещё много увлекательных приключений и они обязаны быть столь же увлекательными, как и полюбившиеся нам прошлые. Место действия меняется, чтобы становилось всё разнообразней и интересней, теперь это – Англия, а куда ещё занесёт наших героев в дальнейшем остаётся только догадываться.
Лоран Тирар снял замечательный и смешной фильм, с ярким кастом и запоминающимися классными героями, что для комедии самое обязательное. К тому же в весьма классном 3D, добавляющим впечатлений от просмотра! Здесь иронично высмеивают стереотипы, не забывают о ценностях дружбы и с юмором преподносят очередную историю о чуде, спасшей мирных жителей от жуткого завоевания. Тема с волшебным напитком, бывшая актуальной ещё в первых мультфильмах 60х годов, остаётся такой же и по сей день. Новые приключения Астерикса и Обеликса оказались очень хороши, и после такого фильма непременно хочется продолжения.
7/10
Для меня первая часть останеца на всю мою жизнь, вместе с Цезарем и нормальным Астериксом( каждый фильм актеры играли эту роль хуже и хуже).
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