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Постер фильма Джипси
7.1
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7.1

Джипси

, 1962
Gypsy
США / мюзикл, драма, комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Джипси
7.1

О фильме

Кочевая жизнь матери и двух ее дочерей полна трудностей. Они зарабатывают себе на хлеб песнями и танцами. Но в их жилах течет цыганская кровь, а значит душа их полна любовью к свободе и музыке. Мама Роза мечтает о том, что ее дочь Джун будет с успехом выступать в водевиле на Бродвее. Когда Джун выходит замуж и покидает родной дом, Роза начинает возлагать надежды на свою младшую дочь Луизу. Однако, той пока что удается всего лишь получить работу стриптизерши в «Бурлеске Мински»…

В ролях

Розалинд Расселл
Роуз Ховик
Натали Вуд
Натали Вуд
Louise Hovick
Карл Молден
Herbie Sommers
Пол Уоллес
Tulsa
Бетти Брюс
Tessie Tura
Парли Баэр
Mr. Kringelein
Гарри Шэннон
Дедушка
Морган Бриттани
'Baby' June
Энн Джиллиан
'Dainty' June
Дайан Паке
'Baby' Louise
Режиссер Мервин ЛеРой
Сценарист Артур Лорентс, Джипси Роза Ли, Леонард Шпигельгасс
Композитор Джул Стайн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 1962
Премьера в мире 1 декабря 1962
Дата выхода
1 декабря 1962 США
2 декабря 1963 Швеция 11
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $419
Производство Mervyn LeRoy Productions Inc.
Другие названия
Gypsy, Gypsy - Königin der Nacht, Cyganka, Em Busca de um Sonho, Gymni kathe vrady, Gypsy - striptease-dronningen, Gypsy - Stripteasedronningen, Gypsy, a cigana, Gypsy, striptease-kuningatar, Gypsy, vénus de Broadway, Gypsy: La reina del Vaudeville, La donna che inventò lo strip-tease, La reina del vaudeville, Striptiz yıldızı, Циганка, Цыганка, ジプシー, Gypsy, Venus de Broadway, Striptiz yildizi

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Louise "Gypsy Rose Lee" Hovick Я сказал, выключай это! Никто надо мной не смеётся! Потому что смеюсь я первым. Над собой! Я, из Сиэтла! Я, без образования. Я, без таланта, как ты мне всю жизнь твердил! Ну что, мама, посмотри на меня теперь. Я звезда! Смотри! Смотри, как я живу! Смотри на моих друзей! Смотри, куда я иду! Я не останусь в бурлеске! Я двигаюсь, может вверх, может вниз! Но куда бы ни было, мне это нравится. Я провожу лучшее время в своей жизни! Потому что впервые это — моя жизнь! И я её люблю. Люблю каждую секунду! И чтоб тебя, если ты собираешься отобрать это у меня! Я — Джипси Роуз Ли! И я её люблю! А если нет — можешь сейчас же убраться!

Отзывы о фильме

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