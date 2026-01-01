Кочевая жизнь матери и двух ее дочерей полна трудностей. Они зарабатывают себе на хлеб песнями и танцами. Но в их жилах течет цыганская кровь, а значит душа их полна любовью к свободе и музыке. Мама Роза мечтает о том, что ее дочь Джун будет с успехом выступать в водевиле на Бродвее. Когда Джун выходит замуж и покидает родной дом, Роза начинает возлагать надежды на свою младшую дочь Луизу. Однако, той пока что удается всего лишь получить работу стриптизерши в «Бурлеске Мински»…
|1 декабря 1962
|США
|2 декабря 1963
|Швеция
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