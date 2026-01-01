Louise "Gypsy Rose Lee" Hovick Я сказал, выключай это! Никто надо мной не смеётся! Потому что смеюсь я первым. Над собой! Я, из Сиэтла! Я, без образования. Я, без таланта, как ты мне всю жизнь твердил! Ну что, мама, посмотри на меня теперь. Я звезда! Смотри! Смотри, как я живу! Смотри на моих друзей! Смотри, куда я иду! Я не останусь в бурлеске! Я двигаюсь, может вверх, может вниз! Но куда бы ни было, мне это нравится. Я провожу лучшее время в своей жизни! Потому что впервые это — моя жизнь! И я её люблю. Люблю каждую секунду! И чтоб тебя, если ты собираешься отобрать это у меня! Я — Джипси Роуз Ли! И я её люблю! А если нет — можешь сейчас же убраться!