Гроши с неба
Награды и номинации фильма Гроши с неба
Награды и номинации фильма Гроши с неба 1981
Оскар 1982
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший звук
Номинант
Лучший звук
Номинант
Золотой глобус 1982
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
