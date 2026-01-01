Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Идеальная жена
Постер фильма Идеальная жена
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Идеальная жена

Идеальная жена

Dream Wife 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Герой фильма собирается жениться на богатой и знатной девушке. Однако его бывшая возлюбленная не собирается с этим мириться…
Страна США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 19 июня 1953
Дата выхода
19 июня 1953 США
Бюджет $1 565 000
Производство Loew's
Другие названия
Dream Wife, Du und keine andere, La femme rêvée, La mujer soñada, A Esposa Ideal, Åh, for en brud, Álmaim asszonya, De gedroomde vrouw, Drömhustrun, Hans ønskehustru, I mnisti ekpaidevetai, Ihannevaimo, La esposa ideal, La mujer que yo soñé, La sposa sognata, Quem é Meu Amor?, Rüyamdaki Kadın, Sotia ideala, Soţie de vis, Żona moich marzeń, Идеальная жена
Режиссер
Сидни Шелдон
В ролях
Кэри Грант
Кэри Грант
Дебора Керр
Дебора Керр
Уолтер Пиджон
Бетта Ст. Джон
Эдуард Франц
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Идеальная жена
Мистер Счастливчик 7.1
Мистер Счастливчик (1943)
Праздник 7.8
Праздник (1938)
Каждая девушка должна выйти замуж 6.4
Каждая девушка должна выйти замуж (1948)
Обезьяньи проделки 7.6
Обезьяньи проделки (1952)
Жена епископа 7.6
Жена епископа (1947)
Иди, а не беги 6.7
Иди, а не беги (1966)
Ужасная правда 7.5
Ужасная правда (1937)
Филадельфийская история 8.1
Филадельфийская история (1940)
Пруденс и пилюля 5.7
Пруденс и пилюля (1968)
Свадьба на скалах 5.8
Свадьба на скалах (1965)
Она была неправа 6.3
Она была неправа (1933)
Смешная девчонка 7.4
Смешная девчонка (1968)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Clemson Reade Мы так и не смогли определиться с планами с тех пор, как встретились.
Effie Мы ведь ездили в Вермонт на две недели.
Clemson Reade Да. Да, точно. На ферму к её дедушке. На две прекрасные расслабляющие недели в славном Верммонте.
Walter McBride Тим приедет туда в сентябре.
Clemson Reade Мы провели там *один* день. Ей пришлось уехать, чтобы разобраться с кризисом в Сахаре — песок куда-то исчез.
Effie А ты остался.
Clemson Reade С дедом. Но это было не то.
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
От создателей «Первого отдела» и «Шефа»: что известно о новом сериале о бойцах ФСБ – основан на реальных событиях
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше