Герой фильма собирается жениться на богатой и знатной девушке. Однако его бывшая возлюбленная не собирается с этим мириться…
СтранаСША
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска1953
Премьера в мире19 июня 1953
Дата выхода
19 июня 1953
США
Бюджет$1 565 000
ПроизводствоLoew's
Другие названия
Dream Wife, Du und keine andere, La femme rêvée, La mujer soñada, A Esposa Ideal, Åh, for en brud, Álmaim asszonya, De gedroomde vrouw, Drömhustrun, Hans ønskehustru, I mnisti ekpaidevetai, Ihannevaimo, La esposa ideal, La mujer que yo soñé, La sposa sognata, Quem é Meu Amor?, Rüyamdaki Kadın, Sotia ideala, Soţie de vis, Żona moich marzeń, Идеальная жена