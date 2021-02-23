Робин Гуд, 1991

Солдаты короля преследуют насмерть перепуганного мельника, чтобы наказать его за браконьерство. По приказу сэра Майлза Фолкэнэ они должны выколоть ему глаза. Но отважный рыцарь Робин Гуд спасает несчастного от верной гибели, лишив сэра Майлза удовольствия добить полуживого бедняка. Сэра Робина Гуда приглашают в замок барона Дагерра. Там ему предъявляют обвинение в оскорблении высокого гостя и нарушении королевских законов. Робин приносит Майлзу свои извинения. Но тот требует иного наказания – публичной порки. Выносит свой вердикт и сэр Дагерра: за оскорбление королевского престола и сопротивление солдатам короля он объявляет Робина вне закона и приказывает арестовать до решения королевского суда. Но отважному рыцарю удается сбежать из замка. Вскоре в лесу создается настоящее войско стрелков, готовое защищать справедливость. Вот только прекрасная Марианна должна стать женой Майлза. С этим Робин Гуд не желает смириться...