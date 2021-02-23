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Робин Гуд
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Robin Hood

Робин Гуд, 1991

1991 / Канада / Германия / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Солдаты короля преследуют насмерть перепуганного мельника, чтобы наказать его за браконьерство. По приказу сэра Майлза Фолкэнэ они должны выколоть ему глаза. Но отважный рыцарь Робин Гуд спасает несчастного от верной гибели, лишив сэра Майлза удовольствия добить полуживого бедняка. Сэра Робина Гуда приглашают в замок барона Дагерра. Там ему предъявляют обвинение в оскорблении высокого гостя и нарушении королевских законов. Робин приносит Майлзу свои извинения. Но тот требует иного наказания – публичной порки. Выносит свой вердикт и сэр Дагерра: за оскорбление королевского престола и сопротивление солдатам короля он объявляет Робина вне закона и приказывает арестовать до решения королевского суда. Но отважному рыцарю удается сбежать из замка. Вскоре в лесу создается настоящее войско стрелков, готовое защищать справедливость. Вот только прекрасная Марианна должна стать женой Майлза. С этим Робин Гуд не желает смириться...

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1991
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 13 мая 1991
Возраст 0+
Режиссер
Джон Ирвин
В ролях
Патрик Бергин
Ума Турман
Ума Турман
Юрген Прохнов
Юрген Прохнов
Эдвард Фокс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Робин Гуд 2 постера
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