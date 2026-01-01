Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Долгий день уходит в ночь 1962

Оскар 1963 Оскар 1963
Лучшая женская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1962 Каннский кинофестиваль 1962
Лучшая актриса
Победитель
Лучший актер
Победитель
Лучший актер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1963 Золотой глобус 1963
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
