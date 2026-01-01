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Постер фильма Увлеченная сценой
5.9
Киноафиша Фильмы Увлеченная сценой
5.9

Увлеченная сценой

, 1958
Stage Struck
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Увлеченная сценой
5.9

Причины посмотреть

Другое название: Очарованная сценой

В ролях

Генри Фонда
Генри Фонда
Lewis Easton
Сьюзен Страсберг
Eva Lovelace
Джоан Гринвуд
Rita Vernon
Херберт Маршалл
Robert Harley Hedges
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Joe Sheridan
Дэниэл Око
Constantine
Фрэнк Кампанелла
Victor
Pat Harrington Sr.
Benny
Джон Фидлер
Джон Фидлер
Adrian
Pat Englund
Gwen Hall
Режиссер Сидни Люмет
Сценарист Рут Гудман, Augustus Goetz, Зои Экинс
Композитор Алекс Норт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 22 апреля 1958
Дата выхода
22 апреля 1958 США
Производство William Dozier Productions, RKO Radio Pictures
Другие названия
Stage Struck, Eines Tages öffnet sich die Tür, Les feux du théâtre, Bag fortæppet, Fascino del palcoscenico, Fedakar Oyuncu, Född till stjärna, Lágrimas da Ribalta, O pothos tis rampas, Pasionata scenei, Quando o Espetáculo Termina, Sed de triunfo, Teatergal, Viattomuuden kukka, Zostać gwiazdą, Увлеченная сценой, 女優志願

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb

Отзывы о фильме

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