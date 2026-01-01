ПроизводствоWilliam Dozier Productions, RKO Radio Pictures
Другие названия
Stage Struck, Eines Tages öffnet sich die Tür, Les feux du théâtre, Bag fortæppet, Fascino del palcoscenico, Fedakar Oyuncu, Född till stjärna, Lágrimas da Ribalta, O pothos tis rampas, Pasionata scenei, Quando o Espetáculo Termina, Sed de triunfo, Teatergal, Viattomuuden kukka, Zostać gwiazdą, Увлеченная сценой, 女優志願
Рейтинг фильма
5.9
Оцените12 голосов
5.9IMDb
Кадры из фильма
Цитаты
Eva LovelaceЯ ни к чему не привыкла. Эти люди привыкли ко всему!
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