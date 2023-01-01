Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вызов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фальстаф Фальстаф
Киноафиша Фильмы Фальстаф

Фальстаф, 2011

2011 / Бельгия
мало голосов Оцените
4 голоса
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Две богатые кумушки Алиса и Мег получают одинаковые любовные послания от престарелого рыцаря Фальстафа. Оскорбленные, они решают отомстить, разыграв его при помощи Нанетты (дочери Алисы) и мадам Квикли. Алиса делает вид, что влюблена в старого ловеласа, и после прихода мужа убеждает Фальстафа спрятаться в корзину с грязным бельем. В результате многочисленных хитросплетений Фальстаф остается в дураках. Однако он вновь соглашается встретиться с Алисой в парке в полночь, где все наряжаются в гоблинов и фей и заставляют Фальстафа поверить, что парк заколдован. Только после того как он начинает молить о пощаде, они раскрывают, кто они такие.
мало голосов Оцените
4 голоса
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2011
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Стефано Пода
В ролях
Руджеро Раймонди
Виргиния Тола
Лука Сальси
Чинция де Мола
Лилиана Маттеи
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Севильский цирюльник
Севильский цирюльник (2011)
0
Риголетто
Риголетто (0)
7
Постер фильма Фальстаф 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
4 голоса
Оцените
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Приложение киноафиши