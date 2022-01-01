TheatreHD: Луиза Миллер, 2018

Почетный музыкальный руководитель Мет Джеймс Ливайн дирижирует возобновлением «Луизы Миллер», которая не исполнялась с 2006 года. В этой вердиевской трагедии о самопожертвовании девушки, пытающейся спасти жизнь своему отцу, Соня Йончева исполнит роль Луизы, а Петр Бечала — ее возлюбленного Рудольфа. В спектакле заняты также Олеся Петрова (Федерика), Пласидо Доминго (отец Луизы), Дмитрий Белосельский и Александр Виноградов, дебютирующий в Мет в ролях Вурма и Вальтера, разрушивших союз Луизы и Рудольфа.