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TheatreHD: Луиза Миллер
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Metropolitan Opera: Luisa Miller

TheatreHD: Луиза Миллер, 2018

2018 / США
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О фильме

Почетный музыкальный руководитель Мет Джеймс Ливайн дирижирует возобновлением «Луизы Миллер», которая не исполнялась с 2006 года. В этой вердиевской трагедии о самопожертвовании девушки, пытающейся спасти жизнь своему отцу, Соня Йончева исполнит роль Луизы, а Петр Бечала — ее возлюбленного Рудольфа. В спектакле заняты также Олеся Петрова (Федерика), Пласидо Доминго (отец Луизы), Дмитрий Белосельский и Александр Виноградов, дебютирующий в Мет в ролях Вурма и Вальтера, разрушивших союз Луизы и Рудольфа.

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Продолжительность 3 часа 38 минут
Год выпуска 2018
Возраст 16+
Режиссер
Элайджа Мошински
В ролях
Соня Йончева
Петр Бечала
Пласидо Доминго
Пласидо Доминго
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Луиза Миллер 1 постер
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