Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Rigoletto a Mantova
7.5
Kinoafisha Films Rigoletto a Mantova
7.5

Rigoletto a Mantova

, 2010
Rigoletto a Mantova
Italy, Great Britain, France, Japan, Germany / Opera / 18+
Poster of Rigoletto a Mantova
7.5

Cast

Plácido Domingo
Plácido Domingo
Rigoletto
Ruggero Raimondi
Sparafucile
Julia Novikova
Gilda
Vittorio Grigolo
Duca di Mantova
Nino Surguladze
Maddalena
Caterina Di Tonno
Giovanna
Gianfranco Montresor
Conte di Monterone
Giorgio Caoduro
Marullo
Leonardo Cortellazzi
Matteo Borsa
Giorgio Gatti
Conte di Ceprano
Director Pierre Cavassilas
Cast and Crew

Film details

Country Italy / Great Britain / France / Japan / Germany
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2010
Production Rada Film, RAI Radiotelevisione Italiana, British Broadcasting Corporation (BBC)
Also known as
Rigoletto a Mantova, Rigoletto

Film rating

7.5
Rate 10 votes
8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Rigoletto a Mantova

Roméo et Juliette
Roméo et Juliette Opera
2016, USA
8.0
Metropolitan Opera: Luisa Miller
Metropolitan Opera: Luisa Miller Opera
2018, USA
8.0
Metropolitan Opera: Tosca
Metropolitan Opera: Tosca Opera
2018,
8.0
Nabucco
Nabucco Opera
2017, USA
0.0
Les contes d'Hoffmann
Les contes d'Hoffmann Opera
2016, Great Britain
0.0
I due Foscari
I due Foscari Opera
2014, Great Britain
0.0
Puccini: La bohème
Puccini: La bohème Opera
2014, USA
7.0
il Trovatore
il Trovatore Opera
2014, Germany
7.0
Lyubovnyy napitok
Lyubovnyy napitok Opera
2014, Italy
0.0
Il barbiere di Siviglia
Il barbiere di Siviglia Opera
2011, Spain
6.0
Faust (Sharl Guno)
Faust (Sharl Guno) Opera
2011,
0.0
Verdi: Falstaff
Verdi: Falstaff Opera
2011, Belgium
0.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more