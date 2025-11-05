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Постер фильма Дорогие мальчики
6.6
Киноафиша Фильмы Дорогие мальчики
6.6

Дорогие мальчики

, 2025
Precious Boys
Армения / комедия / 18+
Постер фильма Дорогие мальчики
6.6

О фильме

17 лет назад, в результате невероятного стечения обстоятельств, в роддоме перепутали двух новорождённых. Все эти годы родители ничего не подозревали и растили мальчиков как своих родных сыновей. Один из них вырос в семье успешного бизнесмена Бабкена Дарбиняна. Отец второго — Мовсес Дарбинян, или просто Мосо, — полная противоположность Бабкену. Это авантюрист, погрязший в долгах, который довёл семью до крайней нищеты. Неожиданно Мосо узнаёт, что Авет — не его биологический сын. Раскрывается ошибка семнадцатилетней давности… О случившемся сообщают также Бабкену Дарбиняну и его жене Сюзанне. Это открытие потрясает обе семьи… Что же делать дальше?..

В ролях

Арташес Алексанян
Арташес Алексанян
Aleksandr Arzumanyan
Мкртыч Арзуманян
Луиза Гамбарян
Suren Ghazaryan
Хорен Левонян
Луиза Нерсисян
Тамара Петросян
Режиссер Аршо Арутюнян
Сценарист Ашот Абраамян, Ruben Jaghinyan
Композитор Roland Gasparyan, Arman Parsamyan
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Армения
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2025
Производство MITOYAN Production, Sharm Pictures
Другие названия
Precious Boys, Tankarjeq Tghanere, Дорогие мальчики

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 5 ноября 2025

Отзывы о фильме

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