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17 лет назад, в результате невероятного стечения обстоятельств, в роддоме перепутали двух новорождённых. Все эти годы родители ничего не подозревали и растили мальчиков как своих родных сыновей. Один из них вырос в семье успешного бизнесмена Бабкена Дарбиняна. Отец второго — Мовсес Дарбинян, или просто Мосо, — полная противоположность Бабкену. Это авантюрист, погрязший в долгах, который довёл семью до крайней нищеты. Неожиданно Мосо узнаёт, что Авет — не его биологический сын. Раскрывается ошибка семнадцатилетней давности… О случившемся сообщают также Бабкену Дарбиняну и его жене Сюзанне. Это открытие потрясает обе семьи… Что же делать дальше?..