Любовный напиток, 2014

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о выходе в прокат О фильме Романтическая комедия Доницетти о сельской жизни великолепна в блестящей постановке Лорента Пели, идеально сочетающейся с потрясающим ансамблем сентиментальности и скоморошества. Итальянский дирижер, бывший участник проекта молодых артистов Джетта Пакера Даниэль Рустиони руководит звездным составом. Люси Кроу ослепительна в партии сопрано Адины, самой богатой девушки в деревне, в которую влюблен скромный красавец Неморино. Неморино находит конкурента в лице хвастливого сержанта Белькоре, но вскоре он покупает любовный напиток у странствующего знахаря-шарлатана, доктора Дулькамара (Брин Терфель), и обретает невероятную смелость, что приводит одновременно к комичным и трогательным результатам. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 2 часа 45 минут Год выпуска 2014 Возраст 0+ Прокатчик НеваФильм Emotion Режиссер Лоран Пелли В ролях Витторио Григоло Брин Терфель Люси Кроу Левенте Молнар Все актеры и съемочная группа 1 постер

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