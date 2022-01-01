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Любовный напиток
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Любовный напиток, 2014

2014 / Италия
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О фильме

Романтическая комедия Доницетти о сельской жизни великолепна в блестящей постановке Лорента Пели, идеально сочетающейся с потрясающим ансамблем сентиментальности и скоморошества. Итальянский дирижер, бывший участник проекта молодых артистов Джетта Пакера Даниэль Рустиони руководит звездным составом.

Люси Кроу ослепительна в партии сопрано Адины, самой богатой девушки в деревне, в которую влюблен скромный красавец Неморино. Неморино находит конкурента в лице хвастливого сержанта Белькоре, но вскоре он покупает любовный напиток у странствующего знахаря-шарлатана, доктора Дулькамара (Брин Терфель), и обретает невероятную смелость, что приводит одновременно к комичным и трогательным результатам.

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Продолжительность 2 часа 45 минут
Год выпуска 2014
Возраст 0+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Лоран Пелли
В ролях
Витторио Григоло
Брин Терфель
Люси Кроу
Левенте Молнар
Левенте Молнар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Любовный напиток 1 постер
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