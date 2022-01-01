Любовный напиток, 2014

Романтическая комедия Доницетти о сельской жизни великолепна в блестящей постановке Лорента Пели, идеально сочетающейся с потрясающим ансамблем сентиментальности и скоморошества. Итальянский дирижер, бывший участник проекта молодых артистов Джетта Пакера Даниэль Рустиони руководит звездным составом.
Люси Кроу ослепительна в партии сопрано Адины, самой богатой девушки в деревне, в которую влюблен скромный красавец Неморино. Неморино находит конкурента в лице хвастливого сержанта Белькоре, но вскоре он покупает любовный напиток у странствующего знахаря-шарлатана, доктора Дулькамара (Брин Терфель), и обретает невероятную смелость, что приводит одновременно к комичным и трогательным результатам.