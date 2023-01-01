Двое Фоскари, 2014

«Двое Фоскари» – опера, основанная на пьесе Байрона, события которой разворачиваются в Венеции XV века. Двое Фоскари – дворяне, венецианский дож Франческо Фоскари и его сын Джакопо, которые вернулись из изгнания, чтобы столкнуться с обвинением в измене. Джакопо не виновен, но ни мольбы жены Джакопо Лукреции, ни мольбы его могущественно отца не способны спасти Джакопо от приговора враждебного Совета Двенадцати. Эта напряженная мрачная драма одного из наиболее захватывающих сюжетов Верди, не исполнялась на сцене Королевского театра Ковент-Гарден с 1995 года, и, теперь, предстает в новой постановке американского режиссера Тадеуша Страсбергера после благосклонно принятой премьеры в Лос-Анджелесе в 2012 году и дальнейшего успеха в Валенсии.

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