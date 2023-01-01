Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Первое прекрасное
Фильмы похожие на Первое прекрасное
La prima cosa bella
Первое прекрасное
2010 / Италия
6.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Первое прекрасное
Вся информация о фильме
Засуха
комедия, драма
2022, Италия
6.0
Жить
драма
2019, Италия
5.0
Как чокнутые
комедия, драма
2016, Италия / Франция
7.0
Пока все хорошо
комедия
2014, Италия
6.0
Не в стульях счастье
комедия
2013, Италия
5.0
Цена человека
драма
2013, Италия / Франция
3.0
Каждый божий день
комедия, драма
2012, Италия
5.0
Холостые выстрелы
драма, комедия, мелодрама
2010, Италия
7.0
Вся жизнь впереди
комедия
2008, Италия
7.0
Наполеон
комедия, военный
2006, Франция / Италия / Испания
6.0
Хлеб и тюльпаны
мелодрама, комедия
2000, Швейцария / Италия
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить