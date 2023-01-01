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Первое прекрасное Первое прекрасное
Киноафиша Фильмы Первое прекрасное Первое прекрасное, 2010: актеры и роли
La prima cosa bella Первое прекрасное 2010 / Италия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Первое прекрасное, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Вирдзи Паоло Вирдзи Paolo Virzì
В ролях
Валерио Мастандреа Валерио Мастандреа Valerio Mastandrea Микаела Рамаццотти Микаела Рамаццотти Micaela Ramazzotti Фабриция Сакки Фабриция Сакки Fabrizia Sacchi Марко Мессери Marco Messeri Клаудия Пандольфи Клаудия Пандольфи Claudia Pandolfi Стефания Сандрелли Stefania Sandrelli
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