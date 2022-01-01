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Лье Салем
Лье Салем
Lyes Salem
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Фильмография
Лье Салем
Lyes Salem
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Дата рождения
7 июля 1963
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Лье Салема
Родился 7 июля 1963 года. Алжир.
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Фильмография Лье Салема
Медовая сигара
драма
2020, Франция / Алжир / Бельгия
6.0
О Лелии
драма
2019, Алжир
5.0
Спарринг
драма
2017, Франция
6.0
Я умер, но у меня есть друзья
комедия
2015, Франция / Бельгия
6.0
Маскарад
комедия
2008, Франция / Алжир
7.0
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