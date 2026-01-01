Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Лоскутное одеяло
Награды и номинации фильма Лоскутное одеяло
Награды и номинации фильма Лоскутное одеяло 1995
MTV Movie & TV Awards 1996
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
