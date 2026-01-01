Алла, Марина и Виктория – водительницы «Женского такси». В судьбе каждой из них когда-то случился крутой вираж, заставивший в корне изменить уже отлаженную жизнь. И все три выбрали местом своего заработка службу такси, где и пассажирами, и водителями могут быть только женщины. «Женское такси» сплотило женщин настолько, что они стали друг для друга кем-то большим, чем просто коллегами. Разговоры с клиентками во время поездок раскрывают нам судьбы и характеры героинь.