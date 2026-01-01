Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Новости
Александр Фомин
Aleksandr Fomin
Александр Фомин
Aleksandr Fomin
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник
Популярные фильмы
7.3
Женское такси
(2009)
7.1
Шла собака по роялю
(1978)
6.2
Карамора
(2022)
Фильмография Александр Фомин
Жанр
Все
Детский
Документальный
Комедия
Мистика
Мюзикл
Приключения
Триллер
Год
Все
2022
2009
1978
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
2
Сценарист
1
6.2
Карамора
мистика, триллер
2022, Россия
7.3
Женское такси
PINK TAXI
документальный
2009, Германия
7.1
Шла собака по роялю
Shla sobaka po royalyu
комедия, детский, мюзикл, приключения
1978, СССР
Новости о Александр Фомин
Сценарист «Караморы» рассказал о сюжете предстоящего сериала с Данилой Козловским
Уже пятый сезон зрители не понимают, почему сериал назвали именно «Первый отдел»: а ведь в этом был расчет авторов
Яшке-цыгану уже 76 лет: почему Василий Васильев отказывался от съемок после «Неуловимых мстителей»
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела»
Япония, Корея, Турция… теперь Россия: Первый канал готовит свою версию культовой дорамы — премьера не за горами
Лучшим фильмом в истории за последние 100 лет Collider признал советскую драму: «Величайший киношедевр» – но не «Иди и смотри»
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
«Чаплин в юбке» и «Русская Джульетта»: в ScreenRant назвали 5 советских комедий, которые должен увидеть каждый иностранец
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
«Минуточку, товарищи!»: в «Гараже» Рязанова нашли нехилый «ляп» – не замечали 40+ лет
