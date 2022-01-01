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Все о моем отце
Киноафиша Фильмы Все о моем отце Все о моем отце, 1998: актеры и роли
This is My Father Все о моем отце 1998 / Канада / Ирландия
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Все о моем отце, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Куинн Paul Quinn
В ролях
Джеймс Каан Джеймс Каан James Caan Джейкоб Тирни Jacob Tierney Колм Мини Колм Мини Colm Meaney Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Фиона Глэскотт Fiona Glascott Полин Хаттон Pauline Hutton
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